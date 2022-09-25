Dursunbey'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Sercan Tabak idaresindeki 10 DAN 66 plakalı otomobil ile eşi Büşra Tabak (32) ve 4 yaşındaki çocukları Fatih Aybars Tabak, pazar tatili için yola çıktı. Tabak sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Sercan Tabak, Büşra Tabak ve çocukları Aybars ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesine götürüldü. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüdayi Demirhan - Emre Binakuran



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