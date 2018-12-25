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Dursunbey'de okullara kar tatili | Balıkesir'de 26 Aralık okullar tatil mi?

Dursunbey'de okullara kar tatili | Balıkesir'de 26 Aralık okullar tatil mi?
Dursunbey'de okullara kar tatili | Balıkesir'de 26 Aralık okullar tatil mi?

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

Hüdayi Demirhan
 

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