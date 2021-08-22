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Dursunbey'de orman yangını

Dursunbey'de orman yangını
Dursunbey'de orman yangını

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Dursunbey Orman İşletme, Alaçam Orman İşletme, Balıkesir Büyükşehir ve Kütahya Orman ekipleri yangına müdahale ediyor.

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ Şefliği 18 No'lu bölgede keçi kulübesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının ormanlık alana sıçramasının ihbarı üzerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz, 5 su ikmal aracının olay yerine intikali sağlandı.

Ormanlık alandaki yangına 1 dozerin yanı sıra, Balıkesir, Bursa, Keşan ve Akhisar helikopterleri olmak üzere 4 helikopterin olay yerine sevki yapıldı. Ayrıca 3 itfaiye aracı da yangına müdahale ediyor.

Yangın bölgesine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 1 tim hareket halinde bulunurken, 1 adet yer ekibi müdahale çalışmalarına katıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.

Hüdayi Demirhan
 

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