Dursunbey'de orman yangını

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ Şefliği 18 No'lu bölgede keçi kulübesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının ormanlık alana sıçramasının ihbarı üzerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz, 5 su ikmal aracının olay yerine intikali sağlandı.
Ormanlık alandaki yangına 1 dozerin yanı sıra, Balıkesir, Bursa, Keşan ve Akhisar helikopterleri olmak üzere 4 helikopterin olay yerine sevki yapıldı. Ayrıca 3 itfaiye aracı da yangına müdahale ediyor.
Yangın bölgesine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden 1 tim hareket halinde bulunurken, 1 adet yer ekibi müdahale çalışmalarına katıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.
Hüdayi Demirhan