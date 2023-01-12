Dursunbey'de yangın: 1 kişi yanarak öldü

Dursunbey'in Ayvacık kırsal mahallesi Karaağaç mezrasında bulunan 2 evde gece 23 dolaylarında sebebi belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisi ile Ömer Gümüş ve Erdoğan Gümüş'ün evlerine sıçradı. Vatandaşların 112 acil yardım hattını aramasıyla birlikte Dursunbey'den itfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri yangına müdahale ettiler 3 saat süren söndürmeden sonra yapılan olay incelemede evin içinde yaşayan ve komşuları tarafından akli dengesi yerinde olmadığı söylenen 36 yaşındaki Ramazan Gümüş'ün yanmış cesedine ulaştılar. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hüdayi Demirhan

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