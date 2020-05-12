Dürümlü patlamasının üzerinden 4 yıl geçti, acısı hala geçmedi

Terör örgütü PKK mensupları, 12 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü yakınlarında yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı araca yüklemiş, bomba yüklü araç içindeki PKK'lılarla birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesine gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK'lılar ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasına doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan teröristler 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmiş, olayda akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. Olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü tazeliğini koruyor.

“Acılar, sanki ilk günkü gibi hala taze”

Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada acılarının hala taze olduğunu söyledi. Yaman, “Sanki daha ilk gün ki gibi acılar taze, bir telefon çaldığında telefon acaba onlardan mı geldi, insan kendini teselli etmek istiyor, maalesef telefon başkalarından geliyor. Dönecekleri duygusu süreli içimizde, dönmeyecekleri durumunu kabullenemiyoruz” dedi.

“Çocuklar babalarını soruyor, askere gittiklerini söylüyoruz”

Patlamanın olduğu dönem 8 aylık olan çocukların şimdi 5 yaşına girdiğini kaydeden Yaman, “Çocuklar babalarını soruyor, çalışmaya veya askere gittiklerini söylüyoruz. Şimdi bu çocuk artık biliyor, anneleriyle mezarlıklara geldiklerinde artık babalarının burada olduklarını biliyorlar. Şimdi bana amca babamız çalışmaya gitti demiştin ama buradadır beni kandırıyor muydun sen diyorlar. Çocuklara karşı yalancı duruma geliyoruz maalesef. Biz Allah katında yalancı duruma düşmeyelim bu çocukların gönlü kalmasın diye söylüyorduk, fakat bu çocuklara bunları yaşatanlara Allah milyon mislini onlara versin” diye konuştu.

“Ölenlerin şehit statüsüne alınmasını istiyoruz”

Kendilerinin terör örgütü ile çatışmaya girdiklerini aktaran Çelebi, “Cumhurbaşkanımıza ve devletin mercilerine sesleniyorum, biz burada terör örgütü ile çatışmaya girdik. Terör örgütü gelip de burada bizi öldürüp gitmedi, biz Diyarbakır'ı bir felaketten kurtardık ve hakkımız olanı devletten istiyoruz. Hakkımız nedir şuan sivil terör mağduruyuz, ama biz yolda mayına basmadık biz terörle yarım saate yakın çatıştık ve kurtuluşları olmadığı için bombayı imha ettiler. Onlardan dileğimiz bizi de şehit statüsüne alsınlar. Biz kendimiz için değil geride kalan çocuklar için şehit statüsüne alsınlar” şeklinde konuştu.

Murat Başal