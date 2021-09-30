Duruşma öncesi firar eden 96 yaşındaki sekreter yakalandı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etmişti. Furchner'in yakalandığı açıklanırken, nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.



Stutthof toplama kampında sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor. O dönemde Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak görev yapan Furchner, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işlenen suçlarla bağlantılı olarak yıllar sonra yargılanan ilk kadın olması bakımından önem taşıyor.

Mehmet Koca