Duruşmada sosyal medyadan canlı yayın yapan şüpheli yakalandı

18 Nisan 2017'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Höyük mevkiinde hayvan otlatma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. R.E.(23), H.E.(19), baba ve oğul olan G.D.(37) ve M.D.(56)'yi tüfekle ateş ederek yaraladı. R.E. ile H.E. tutuklanırken, 2 Şubat 2018'de Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar H.E. ve R.E.'ye müşteki G.D.'ye yönelik ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 9 yıl 4 ay 15 gün, H.E. ve R.E.'ye müşteki M.D.'ye yönelik ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ise ayrı ayrı 8 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere iki tutuklu sanığa ayrı ayrı 17 yıl 6 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca tutuksuz sanık Ş.E.'ye ‘silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis, ‘mala zarar verme' suçundan ise 2 bin 400 TL adli para cezası veren mahkeme, M.D. ile G.D.'ye de 6'şar bin TL adli para cezası verdi.

Yerel mahkemenin kararı istinafta bozuldu

Karara itiraz eden sanık avukatları istinafa gitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu, dosyanın duruşmalı yeniden görülmesine karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin Kayseri'de görülen ‘adam öldürmeye teşebbüs' davası Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait duruşma salonunda Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile görüldü. İstinafta yeniden yargılanan akraba çocukları tutuklu sanık R.E. ile H.E. ‘kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı 13 yıl hapse mahkum edildi.

Davaya izleyici olarak katılan sanıklardan H.E.'nin babası O.E.(43) duruşma salonunda cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yapmaya başladı. 32. saniyede polis ekipleri ve mübaşir tarafından cep telefonda yayın yaptığı tespit edilen şüpheli O.E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli O.E. “Kurban olayım yasak olduğunu bilmiyordum, kendimi çektim” dedi.

Hakkında tutanak tutulan O.E. TCK 286. Maddesi gereğince 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' suçundan Savcılığa sevk edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

