Düşen hava sıcaklıkları nedeniyle gölet yüzeyi buz tuttu

Tokat kent merkezine uzaklığı yaklaşık 25 kilometre olan Akın Göleti'nde oluşan buz tabakası havadan görüntülendi. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin çekildiği göletin bir kısmının donduğu gözlemlendi. Yabani kuşların konaklama yerleri arasında yer alan gölette yaşanan kuraklık, çiftçileri endişelendiriyor.

Şevket Delioğlan, kar yağışının olmadığı bölgede soğuk havaların gece etkisini gösterdiğini söyledi. Köye yakın bir noktada olan göletin kısmi olarak donuğunu ifade eden Delioğlan, buz tabakası üzerinde yürümenin tehlikeli olması nedeniyle çocukları uyardıklarını söyledi. Kuraklığın etkisiyle gölette su seviyesinin düştüğüne dikkat çeken Delioğlan, "Çiftçilerimiz ekinlerini ekemedi. Yağış olmadığı için göletteki su seviyesi çok düştü. Yetkililerden göletimize Güzelce Barajı'ndan su verilmesi için bağlantı hattı yapılmasını istiyoruz" dedi.

Nurhan İçmez



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