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Düşen helikopterle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Düşen helikopterle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Düşen helikopterle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sancaktepe’de askeri helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığından 26 Kasım 2018 saat 10.30 sularında eğitim maksadıyla kalkış yapan UH-1 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Sancaktepe bölgesinde kaza kırıma uğramıştır. Söz konusu kazada dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kazanın sebepleri teknik ekip tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden yaralımıza acil şifalar dileriz" denildi.  

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