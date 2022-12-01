Düşen uçağın havalimanındaki son görüntüsü ortaya çıktı

Hava taşıtı saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

Uçağın Sakarya Pamukova'ya gitmeden önce Yunuseli Havalimanı'ndan saat 13.20 sıralarında kalkış görüntüsü kayıtlarına İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Pist başı yapan uçak Pamukova'ya gitmiş, daha sonra Hakan Köksal ve Burcu Sağlam dönüş yolunda olumsuz hava şartları sebebiyle düşen uçakta hayatını kaybetmişti. Öte yandan güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın vefat etmeden kısa süre önce uçağın kokpitinden fotoğraf paylaşıp "Byee" diye yazdığı ortaya çıktı.

Ali İhsan Uğur

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