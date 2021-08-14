Düşen yangın söndürme uçağında 8 personel hayatını kaybetti

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçaktaki 5'i Rus toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Küle dönen uçaktaki mürettebatın isimleri ise şu şekilde:

“Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2.Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov”

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Kahramanmaraş Valiliği “Mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir”

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağı Kısık Vadisi Mevkiinde mürettebatıyla birlikte düşmüştür. Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İLGİLİ VİDEO Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Yanarak küle dönen uçağın enkazına ulaşan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Umutcan İşledici - Halil Ulubey