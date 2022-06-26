İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu

Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu
Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu

Amasya'da balkondan düşen ve tesadüfen o an orada bulunan apartman görevlisine çarparak hayatı kurtulan Afgan bebek hastaneden taburcu oldu.

Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu - Tıkla İzle

Hacı İlyas Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan 1 yaşındaki Khatıra Amırı isimli Afgan bebek aşağı sarkınca düştü. O anda yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızı kesilen bebek hafif yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir günlük gözetimin ardından taburcu olan bebeği ilk ziyaret eden de Ruhi Aşçı oldu. Aşçı, “İki adım ilerde ya da geride olsaydım kafa üstü çakılacaktı. Omzuma vurunca seyri değişti” dedi.

Hayatını kurtardığı bebeği Ayla filminde rol alan Koreli çocuk oyuncu Kim Seol'e benzeten Aşçı, “İlk anda saksı sanmıştım. Sonrasında çocuk olduğunu görünce şok oldum. Hayatını kurtarmış olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

3 çocuğu bulunan baba Muhammed Amırı, kızının hayatının kurtulmasına neden olan Aşçı'ya teşekkür etti.

Murat Çelik

İLGİLİ HABER
Ölümden dönen genç sahil güvenlik ekiplerine sarılarak teşekkür etti Ölümden dönen genç sahil güvenlik ekiplerine sarılarak teşekkür etti
İLGİLİ HABER
Elektrik çarpıp kalbi durdu, ölümden döndü Elektrik çarpıp kalbi durdu, ölümden döndü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.