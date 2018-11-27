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Duşta zehirlenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Duşta zehirlenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Duşta zehirlenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bursa'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi evde banyo yaparken şofbenden sızan gaz sonucunda zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alara Kocabaş (20) isimli üniversite öğrencisi akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Uzun bir süre duştan çıkmayan genç kızın ailesi şüphelenip banyo kapısını kırarak açtı. Kızlarının yerde yattığını gören Kocabaş çifti sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şofbenden sızan gaz sonucunda zehirlenen ve yerde hareketsiz yatan Üniversite öğrencisine yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kızı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi olduğu belirlenen Kocabaş, yaklaşık 4 saatin sonunda hayatını kaybetti. Haberi alan ailesi ve yakınları hastanenin önünde toplandı. Ayrıca Üniversite öğrencisi genç kızın Üniversitesinde Sosyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Serkan Akkuş - Fatih Çapkın

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