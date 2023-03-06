Duvara böyle çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı arkalarına bakmadan kaçtı.

Kaza anı ve sürücü ile yanındaki kişinin otomobilden inip kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Abdullah Bozkurt - Süleyman Aydın

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