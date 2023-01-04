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Duvara çarpan kamyon metrelerce sürüklendi

Duvara çarpan kamyon metrelerce sürüklendi
Duvara çarpan kamyon metrelerce sürüklendi

Beykoz’da demir boru yüklü bir kamyon yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Duvara çarpan kamyon yan yatarak caddede metrelerce sürüklendi. Sürüklenen kamyon yoldaki bir otomobili de kıl payı teğet geçti. Kamyon şoförü ve yanındaki yolcunun ağır yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Duvara çarpan kamyon metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Beykoz Çubuklu Mahallesi Kiremit Dere Caddesi üzerinde saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde olan 16 ALV 952 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Süratli şekilde duvara çarpan kamyon yan yatarak caddede metrelerce sürüklendi. Sürüklenen kamyon 34 NZU 17 plakalı bir otomobile çarparak durdu. Kamyonun, sürüklendiği esnada kıl payı teğet geçtiği başka bir otomobilin sürücüsü ise ölümden döndü. Kamyonda bulunan demir borular yola saçıldı. Kamyon içerisinde bulunan şoför ve yan koltuktaki yolcu ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan şoför ve yolcuyu sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför ve yolcu ağır yaralı olarak bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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