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Duvara çarpan otomobil takla attı

Duvara çarpan otomobil takla attı
Duvara çarpan otomobil takla attı

Kahramanmaraş’ta duvara çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı mobese kamerasınca kaydedildi.

Duvara çarpan otomobil takla attı - Tıkla İzle

Kaza, Onikişubat ilçesi Adnan Menderes Bulvarında Abdülhamithan Köprülü kavşağın alt geçidinde meydana geldi. Esra B. idaresindeki 46 KY 199 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kısa süreli trafiğe kapanan bulvar, otomobilin çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza anı ise mobese kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobil sürücüsü bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda sağdaki duvara çarparak taklalar atıyor. Otomobil daha sonra refüjde duruyor.

Halil Ulubey
 

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