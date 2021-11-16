Duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlardı, öldürülen işçilerin zanlıları hakim karşısında

Olay, geçen yıl temmuz ayında Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde yaşandı. Serkan A.'nın evinde tadilat yapan 34 yaşındaki Soner Çatma ile 28 yaşındaki Salim Çatma'dan aileleri haber alamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Olayı araştıran ekipler, iki kişiyi ormanda gömülmüş halde bulunca soruşturmayı derinleştirdi. Bu sırada Serkan A. ile babası İsmail A. kayıplara karıştı. Önce bir süre ormanda yaşayıp ardından da İstanbul'a kaçan baba oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner ve Salim Çatma'nın tadilat yaptığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark edince özel ışık yöntemiyle inceleme yaptı. Olay sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail Akgül, Serkan Akgül, Fatih Çilesiz, ölenlerin SEGBİS ile davaya katılırken Salim Çatma ve Soner Çatma'nın yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Sertaç Özdemir

