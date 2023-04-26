İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Duvardaki klozeti görenler gözlerine inanamıyor

Duvardaki klozeti görenler gözlerine inanamıyor
Duvardaki klozeti görenler gözlerine inanamıyor

Adıyaman’da yıkılan ve enkazı temizlenen binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı.

Duvardaki klozeti görenler gözlerine inanamıyor - Tıkla İzle

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da depremin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da enkazın yüzde 95'i kaldırıldı. Depremin en fazla etkilediği Adıyaman'da zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.
Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı. Binanın ikinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Aynı duvarda, üçüncü katta ise duşa kabinde bulunan aparatlar yer alıyor.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.