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Duvardaki su borusu deliğinde yılan yakalandı

Duvardaki su borusu deliğinde yılan yakalandı
Duvardaki su borusu deliğinde yılan yakalandı

Adıyaman’da bir evin tuvaletinde musluk borusunun geçtiği deliğe giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir vatandaş, tuvalete girdiğinde duvardaki deliğin içinde bulunan yılanı fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvaletin duvarında bulunan musluk borusundaki delikten yılanı çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda yılanı duvardan özel alet ile çıkartan ekipler, onu kafese koydu. İtfaiye eri kafesteki yılanı elleriyle alarak doğaya bıraktı. Yılan hızla uzaklaşarak doğada kayboldu.
 

Ahmet Arslantaş
 

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