Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada

İstanbul'un Sancaktepe ve Maltepe ilçelerimde 3 farklı iş yerine giren Aydın K. (49) ve Adem E. (20) kameralara yakalandı.

Hırsızların duvarını delerek girdikleri iş yerlerinden tekel ürünü ve kasadan para çalarak toplam 600 bin liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. İş yeri sahiplerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edilerek adreslerine baskın düzenlendi. Yakalanan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Emniyete getirilen Aydın K.'nın 10 adet, Adem E.'nin ise 9 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahıslar emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların iş yerine giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.



Hasan Zahid Ezim

