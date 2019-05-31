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Duyan oraya koştu, kuyruk metrelerce uzadı

Duyan oraya koştu, kuyruk metrelerce uzadı
Duyan oraya koştu, kuyruk metrelerce uzadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Her yıl Ramazan ayında Ulu Cami'de vatandaşların ziyaretine açılan ve geleneksel hale getirilen Sakal-ı Şerif ziyareti sahur vaktinde başladı. Sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Cami avlusunda cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i görmek ve ziyaret etmek isteyen vatandaşlar dua ve salavatlar eşliğinde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Bugün sahur vaktinden bu yana Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif'ini ziyarete açmış bulunmaktayız. Bugün saat 16.00'ya kadar erkekler ziyarette bulunacak, yarından itibaren de bayanlar ziyaret edecek. Sakalı-ı Şerif ziyareti bizim kutsal emanetler olarak ifade ettiğimiz, efendimizden, Sahabe-i Kiramdan silsilesinden bize gelen bir emanettir” dedi 

Siverek Müftülüğü tarafından Sakal-ı Şerif'in her yıl ziyarete açılmasıyla hayırseverler tarafından kesilen kurbanların bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.  

Mevlüt Bayraktar
 

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