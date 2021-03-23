Duyan ormana koşuyor, kilosu 30 lira

Mut ilçesinde, yağışlı geçen haftanın sonunda güneşin kendini göstermesiyle çam ormanlarında çam pürlerinin altında Çukur Çanak mantarı yoğun olarak çıkmaya başladı. Vatandaşlar lezzetine doyamadıkları mantarı toplamak için ormana akın etti.

Mustafa Gülyüz, yeni toplanan mantarın kilogramının 25 ila 30 liradan satıldığını söyledi.

Komşularıyla birlikte kızılçam ormanlık alanda Çukur Çanak mantarı topladıklarını söyleyen Gülyüz, "Çukur Çanak mantarı şubat, mart aylarında çıkmaya başlıyor ve yüksek rakıma doğru mayıs ayına kadar toplanıyor. Özellikle yağışların ardından gelen güneşli günlerde bolca bulunuyor. Vatandaşlar hem gelir amacıyla hem de lezzetine doyamadıkları için büyük ilgi gösteriyor" dedi.

Hasan Çetin

