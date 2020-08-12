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Duyarlı müşteri fazladan verilen 22 bin 900 TL'yi iade etti

Duyarlı müşteri fazladan verilen 22 bin 900 TL'yi iade etti
Duyarlı müşteri fazladan verilen 22 bin 900 TL'yi iade etti

Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanının, döviz bozdurmaya gelen bir kadına 2 bin 690 Euro, o günkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para vermesinin ortaya çıkmasıyla duyarlı müşteri, fazla parayı iade etti.

Kayseri'de Merkez Bankalar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen bir kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 Euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi. Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi. Bugün döviz bürosuna ulaşan kadın, fazla verilen parayı görevlilere iade etti. Çalışan ise duyarlılığından dolayı müşterisine teşekkür ederek; "Dün fazla verdiğimiz hanımefendi, haberlerden öğrenip, durumu farkedince döviz bürosu yetkililerine parayı iade etti. Duyarlı bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Turan Bulut
 

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