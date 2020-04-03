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Duyarlı vatandaş anne köpeğin çaresizliğine dayanamadı

Duyarlı vatandaş anne köpeğin çaresizliğine dayanamadı
Duyarlı vatandaş anne köpeğin çaresizliğine dayanamadı

Adıyaman’da yoğun trafiğin arasında kalan yavru köpeğe müdahale edemeyen anne köpeğin çaresizliğine dayanamayan duyarlı vatandaş yavru köpeği araçların arasından kurtardı.

Duyarlı vatandaş anne köpeğin çaresizliğine dayanamadı - Tıkla İzle

Olay, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş cami kavşağında meydana geldi. Yavru köpek kavşakta akıcı trafiğin olduğu bulvarın orta kısmına kadar ilerledi. Arkasından gelen anne köpek yavrusuna araçlar nedeniyle yaklaşamadı. Çaresiz bir şekilde yavrusunu izleyen anne köpek yavrusunu trafikten kurtaramadı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Yalçın Dağ isimli vatandaş otomobilden inerek, yavru köpeği trafikten alarak kaldırıma götürdü. Duyarlı vatandaşın yavrusunu aldığını gören anne köpekte onlarla beraber kaldırıma çıktı. Vatandaşın bu duyarlı davranışını görüntülen bir kişi bunu sosyal medyada paylaşınca bu görüntüler büyük beğeni aldı.

Ahmet Arslantaş

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