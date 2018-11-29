Duyarlı vatandaş sokak köpeğini montuyla ısıttı

Kırklareli il merkezinde üşüyen sokak köpeğini gören bir kişi, önce köpeği muhafaza altına alacağı yere karton serip ardından da köpeği montuyla sararak ısıtmaya çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Dün gece Kırklareli'mde içimizi ısıtan bir an yaşandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yüreği güzel bir insan, montu ile köpeği örterek ısınmasına yardımcı oldu. Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum” dedi.

Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim ve yorum alan videoyu izleyenler sokak köpeğini montu ile saran kişinin bulunması için de girişim başlattı.

Serdar Şahin

