Duygu analizi ile dersleri eğlenceli hale getirmek istiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında düzenlenen, Türkiye genelinde 305 BİLSEM takımının katıldığı Zekathon Turnuvasında, Bahçelievler Gökkuşağı Koleji 5'inci sınıf öğrencileri İncinur Bal, Ahmet Gürbüz ve Ömer Şerif Akşahin Türkiye finaline kalmaya hak kazandı.

Online derslerde, duygu analizi yoluyla öğrencilerin performansını ölçmek ve artırmak amacıyla yüz tanıma sistemi geliştirdikleri projeye ‘Derslerimiz Hep Eğlenceli' adını veren öğrenciler, proje hakkında konuştu.

Pandemi döneminde derslerin online verilmesiyle birlikte projeyi yapmaya karar verdiklerini belirten öğrenciler, “Öğrencilerin ders esnasında mimiklerinin algılanarak mutsuz veya mutlu olduklarını veriler ile analiz etmek, bu analizlerin anlık olarak öğretmene iletilmesini sağlamak ve öğretmenin bu analizler çerçevesinde dersin daha zevkli ve eğlenceli bir hale getirmesini sağlamayı amaç ediniyoruz” şeklinde konuştu.

“STEM ve robotik sınıfları oluşturuldu”

STEM eğitim uygulamaları (Science, Technology, Engineering, Mathematics) hakkında konuşan Gökkuşağı Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mesut Döner, ”Günümüzde pek çok ülkenin eğitim sisteminde öğrencilerin 21'inci yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. STEM eğitimi öğrencileri öğrenmeye teşvik edecek soru ve problemlerle karşılaştırmak, disiplinler arası ayrımı ortadan kaldırmak ve tam entegrasyonlu bir eğitim amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda Gökkuşağı Eğitim Kurumlarında STEM eğitimi ve robotik çalışmaların yapılması için STEM ve robotik sınıfları oluşturuldu. Derslerimizde STEM eğitim uygulamalarında günlük hayattaki problemler derslere entegre edilerek çözümler üretilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Projelere tam destek”

Öğrencileri birer dünya insanı olarak yetiştirmeyi amaç edindiklerini belirten, “Gökkuşağı Eğitim Kurumları Kurucu Üyesi Abdulkadir Gayretli, “Türkiye'nin gelişen teknolojilerine ayak uydurmaları için her birimiz elimizi taşın altına koymak durumundayız. Öğrencilerimizi üretken olmaya teşvik etmek için onların üretmiş olduğu projeleri tam destek veriyoruz. Türkiye genelinde 305 BİLSEM takımının katıldığı yarışmada finale kalan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

