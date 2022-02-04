Duygu Delen davasında olayın tanıkları dinlenecek

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davanın 8'inci duruşması görüldü. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca, Ankara Barosu ve Gaziantep Barosu avukatları hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile Bülent Delen de takip etti.

Duruşmada dosyaya sanık Mehmet Kaplan'ın aleyhine tek bir delil girmediğini belirten Avukat Enes Akbulut, “Biz yargılamanın sosyal medyada değil burada yapılmasını istiyoruz” dedi.

Duruşma sanık avukatı Enes Akbulut'un talebi üzerine mahkeme heyeti tarafından istenilen olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ve maktulün düşmesinin fiziki yönden incelenmesine ilişkin raporların okunmasıyla başladı.

Müşteki Bülent ve Şenel Delen ise sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

“Sanığın suçu işlediği kanısındayız”

Davada söz alan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı'da geçen duruşmadan bu yana dosyaya 3 raporun girdiğini belirterek, “Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen raporda bilinç durumuna ilişkin bir tespit yapılamayacağı belirtilmişti. Görüntülere ve maktulün düşmesine ilişkin de rapor geldi. 3 ayrı bilirkişi raporu dosyaya girdi. Bütün raporların değerlendirilmesi çok titizlik gerektiren bir durum. Biz süre talep ediyoruz. Davayı uzatmayı gibi bir niyetimiz yok. Bu aşamada toplanan delillere göre biz sanığın üzeri atılı suçu işlediği kanısındayız. Raporları değerlendirmek için süre talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne adına duruşmaya katılan Avukat Şafak Nur Atmaca ise bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamı istediklerini belirtti.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı katılan tarafa savunma için süre verilmesini, sanığın tutukluluk halinin devamını, olayın tanığı olan 3 bina sakininin dinlenmesini talep eti.

“Yargılama twitterda değil duruşmada yapılmalı”

Savunma için söz alan sanık avukatı Enes Akbulut'ta Adli Tıp Üst Kurulu'ndan rapora ilişkin bilgi verdi. Gelen raporda bilinç durumunun bilinebileceğinin mümkün olmadığının aktarıldığını belirten Akbulut, “Vücuttaki ekimozların düşmeye bağlı olduğu, odadaki kanların tamamının sanığa ait olduğu raporda belirtilmişti. Kamera görüntülerinde oynama olmadığı yönünden hazırlanan rapor da dosyaya geldi. Dosyaya sanık ilk tutuklandığı andan itibaren verdiği beyanlara karşı bir rapor girmemiştir. Bu anlamda baktığımız zaman tutuklama dava başından beri sanığın aleyhine kullanılmıştır. Ev hapsiyle tahliye edildi, ardından yine tutuklandı. Bu saatten sonra artık dosyaya girecek delil de kalmadı. Yargılanmanın başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Adli Tıp Üst Kurulu raporu sanık Mehmet Kaplan'ın ifadelerini doğrulamıştır. Biz adli kontrolle veya ev hapsi şekliyle müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk yaptığı açıklamada yargılamanın twitter'da değil duruşmada olması gerektiğini söylemiştir. Bizde yargılamanın burada yapılmasını istiyoruz. Artık müvekkilimizin tutukluluk halini gerektiren bir durum yoktur” dedi.

Sanığın aleyhine tek bir delilin dosyaya girmediğini vurgulayan Akbulut, “Tevsii tahkikat talebi kabul edilse de edilmese de biz mağduruz. Bu saatten sonra tahliye talebimiz makuldür. Sanığın daha önce de olduğu gibi tahliye edilmesini talep ediyoruz” dedi

3 tanık dinlenilecek

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tevsii tahkikat talebinin kabul edilmesine, beyanda bulunmak üzere süre talep eden katılan tarafına süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayın tanığı olan 3 bina sakininin bir sonraki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verdi.

Ne olmuştu

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Muhammet Abdulkadir Esen



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