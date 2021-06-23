Duygu Delen davasında yeni gelişme

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmada ev hapsi ile tahliye edilmesine ilişkin yapılan itirazı inceleyen 11 Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Yapılan itirazı yerinde bulan mahkeme, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan'ın evine gelen polisler, Kaplan'ı gözaltına aldı.

Tekrar tutuklama kararı yüzüne okundu, cezaevine gönderildi

Gözaltına alındıktan sonra geceyi emniyette geçiren sanık Mehmet Kaplan, öğle saatlerine doğru 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede tekrar tutuklama kararı yüzüne okunan Mehmet Kaplan, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.







Muhammet Abdulkadir Esen - Resul Yanbul



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