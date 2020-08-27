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Duygu Delen olayında flaş gelişme

Duygu Delen olayında flaş gelişme
Duygu Delen olayında flaş gelişme

Gaziantep’te apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan’ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildi.

13 Ağustos'ta Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt yaptığı açıklamada, Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyledi. Avukat Alkurt, İstanbul'da adli tıp raporunda yapılan incelemede Mehmet Kaplan'ın kanında alkolün ötesinde uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Bilirkişi raporunun incelendiğini belirten Öndert Alkurt, "Bu çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.
 

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