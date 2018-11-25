Duygu ve kelimelerin yerini emojiler aldı

Teknolojiyle birlikte hayatımıza pek çok yenilik de girmeye başladı. Özellikle 2000'li yıllardan sonra evrensel bir dil olarak gelişen ve sıkça kullanılmaya başlanan emojiler, yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gülen yüzden korkan ifadeye, arabadan üç maymuna kadar 3 bine yakın görselden oluşan emojiler, duyguların da karşı tarafa doğru aktarılması noktasında kullanıcıların imdadına yetişir oldu. Kelimelerle ifade edilemeyen şeyler emojilerle anlatılmaya başlanırken, yapılan bir araştırmada da erkeklerin kadınlara göre daha fazla bu tasarımları kullandığını ortaya çıkardı. En çok kullanılan emojiler ise kalp, tamam anlamındaki el işareti ve gözlerden yaş gelerek gülme olarak ön plana çıkıyor.

"Erkekler daha fazla emoji kullanıyor"

İnsanların artık iletişimlerini sanal ortamlarda kurduklarına dikkat çeken Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Aslı Özsoy, konuyla alakalı "İnsanlar, emojilerle aslında duygu ve düşüncelerini daha rahat anlatabildiklerini, kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini belirtiyor. Genel olarak erkekler kadınlara göre daha fazla emoji kullanımı yapıyorlar. Emojiler, eğlence olarak görülebiliyor, karşıdaki insanı daha iyi anlama veya anlaşma şeklinde olabiliyor. Genel olarak emojileri karşısındakine kendisini daha iyi ifade etmek için kullanıyor. Kullanmadıklarında yanlış mı anlaşılıyorum ya da karşı taraf bunu eksik mi anlattı gibi algılar olabiliyor. Bu yüzden emojiler artık günümüzde sık sık kullanılıyor. Kültürel farklılıklar da olabilir kullanımda, bu tamamen bizim algımızla alakalı. Örneğin bizde dua etme işareti olarak kullanılan emoji, pek çok yerde karşılıklı iki elin çarpması olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan