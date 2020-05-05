Düz kontak yapıp araç çalmak isterken polise yakalandılar

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi sokakta bulunan bir hafif ticari aracın camını kırarak içine girdi. Şüphelilerden biri düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırdı. Hızlıca olay yerinden kaçmaya çalışan 2 kişi manevra yapamayınca sokaktaki diğer araçlara çarptı.

Bu sırada sokakta devriye görevinde bulunan polis ekipleri şüphelileri görüp ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına rağmen kaçan şüphelilerden Erdal M. (38) olay yerinde yakalanırken, kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Mustafa K. (34) ise diğer sokakta yakalandı.

Emniyetteki sorgularında araçları çalıp, parçalayarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıklarını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Benzer suçlardan kaydı bulunan Mustafa K. ile Erdal M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

