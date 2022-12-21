Düzce depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor

Merkez üssü Gölyaka İlçesinde 23 Kasım 2022'de 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, depremin ilk saatlerinden bu yana sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor. Vali Atay, 28 gündür yapılanlarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “21 Aralık tarihi itibari ile sahada aktif olarak toplam 1.001 personel ve 192 araç görev yapmaktadır. Çadır alanlarımızda şu an itibariyle 2 bin 786 kişi barınmaktadır. Bireysel ve toplu alanlarda kurulan konteyner sayısı 420 sayısına ulaşmış, 791 ağır hasarlı konuttan 645 konut tahliye edilmiş, 383 konutun yıkımı gerçekleştirilmiştir. 144 Konutun tahliyesi devam etmektedir. Merkez ve İlçelerde yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 30'dur. 8 Yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İlimiz genelinde bugün itibariyle 19 bin 650 hanemize bina hasar ödemeleri, 10 bin 533 kişiye de eşya zararı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ödemelerimiz ve diğer çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.

Ali Yıldız

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