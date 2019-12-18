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Düzce Türkiye ortalamasının üstünde

Düzce Türkiye ortalamasının üstünde
Düzce Türkiye ortalamasının üstünde

Düzce kadın istihdamında 2019 yılında Türkiye ortalamasını geçti. Veriler baz alındığında Türkiye’de en çok kadın istihdamı Düzce’de gerçekleşti.

Kadına şiddetin iyiden iyiye arttığı bu günlerde Düzce kadının güçlendirilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için en fazla çalışan il oldu.

Özel sektörde işverenlerin tercihi ve Düzce İş-Kur Müdürlüğü girişimleri ile kadınların işe alımları artarken yapılan çalışmalarda sonuçlarını vermeye başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Düzce 2019 yılında en çok kadın istihdam eden il oldu. Geçen yıl konulan yaklaşık 2 bin kadın istihdamı yılsonu itibariyle geçilirken Yüzde 90'ların üzerinde gerçekleşme oranı yakalandı.

Bu veriler baz alındığın da ise Düzce Türkiye'nin kadın istihdamında ilk 3 ilinden birisi olmayı başardı.

Selçuk Akyol
 

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