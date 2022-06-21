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Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı

Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı
Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile Çayağzı deresi taştı. Zonguldak-Düzce yolu trafiğe kapandı.

Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı - Tıkla İzle

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile beraber biriken sular Çayağzı deresinde yükselmeye sebep oldu. Yükselme ile birlikte Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Sel sebebi ile trafik tamamen durdu. Zonguldak yönüne gitmek isteyenler uzun araç kuyruğu oluştururken, Düzce yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.
Bölgede ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Enes Bektaş-Tuncay Türkgülü
 

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