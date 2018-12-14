Düzce'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği evden geriye çocukların kitapları kaldı

Düzce'nin Yığılca İlçesi Hoşaflar Köyünde sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 çocuk feci şekilde can verirken evin camından dışarı kendini atan baba ise yaralanmıştı. Çıkan yangından geriye enkaz yığını kalırken, evin bodrumundan bulunan ve yanan araç ise ekipler tarafından çekilerek çıkartıldı. Yangın yerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Geçmiş olsun hepimizin başı sağ olsun sabah saat 05.00 sıralarında çıkan yangınla karşı karşıya kalındı.3 tane çocuğumuz 8-10-12 yaşlarında hayatlarını kaybetti. Baba pencereden atlamak sureti ile kendisini kurtardı ve kendisi yaralı. Çok acı bir olay. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın” ifadelerinde bulundu.

Ali Yıldız-Selçuk Akyol

