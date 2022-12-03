Düzce'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gümüşova (Düzce)
Tarih:2022-12-03
Saat:07:59:20 TSİ
Enlem:40.808 N
Boylam:30.946 E
Derinlik:14.2 km
Detay:https://t.co/GbiTwiIsh9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Selçuk Akyol
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