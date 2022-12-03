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Düzce'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Düzce'nin Gümüşova ilçesi 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

 

Selçuk Akyol
 

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