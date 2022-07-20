Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Düzce merkezde saat 22.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.47 derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hafif hissedildi.

Düzce Valisi Atay'dan açıklama

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır” dedi.

Düzce'de 22.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atay açıklamasında, “Düzce'de saat 22:49 sıralarında merkez üssü Düzce olarak belirlenen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Ali Yıldız