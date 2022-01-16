Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle kar kalınlıkları yer yer 30 santimetreye ulaştı. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 90 santimetreye çıkarken, 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımın açılabilmesi için kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren çalışmalarına başladı. Gece saatlerinden itibaren yapılan çalışmalarda 47 köy yolu trafiğe açıldı. Kalan köy yollarında ise çalışmalara devam edilirken, yağış ile birlikte diğer yolların da kapanmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Enes Bektaş-Ali Yıldız