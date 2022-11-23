Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'te 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.08'de meydana gelen deprem İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya'da da hissedildi.

4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

18 ARTÇI

AFAD: "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz."



Sakarya'da da hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi.

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Sakarya ve Kocaeli'de olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sakarya'da da evlerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. Sarsıntının ardından hemen dışarıya çıktığını anlatan vatandaş, "Birden sarsıntı başladı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamadım. Ayağa kalktım, ayakta durmakta zorlandım. Işığı açtım. Avizenin sallandığını gördüm. Telaşa kapıldım, ne yapacağımı bilemedim o an. İlk yaptığımız elime telefonu alıp dışarıya çıkmak oldu. Allah korusun. Ben 1999 depremini yaşamadım. Hala ellerim ayaklarım titriyor" dedi.

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