Düzce'de arama çalışmalarında erkek çocuk cesedi bulundu

Düzce'de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın (10) cansız bedenleri bulunmuştu. Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan'ın da dün cansız bedenine ulaşan ekipler 12. günde, kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel'i bulmak için sabahın erken saatinde 316 personel, 68 araç, 3 adet 8x8 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile arama çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda erkek çocuğuna ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.

Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi mevki'inde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni ise bulunduğu yerden alınarak Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Sinem Kaplan'ın cenazesi de Düzce Aziziye Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Düzce Valiliği selde kaybolan 7 vatandaşın da bulunduğunu açıkladı

Düzce Valiliği, kentte aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sele kapılarak kaybolan 7 vatandaşın tamamının bulunduğunu açıkladı.

Düzce Valiliğinden, 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelan sonucu kaybolan 7 vatandaşı arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sele kapılarak kaybolan 7 vatandaşın tamamının bulunduğu ifade edildi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelan olayı nedeniyle; 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, yapılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaşlarımızın tamamı bulunmuştur. İl içinden ve il dışından arama - kurtarma çalışmalarında özveri ile çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve ülkemize baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Ali Yıldız



