İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de arife günü meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Düzce'de arife günü meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Düzce'de arife günü meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde Arife günü meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı kazada ikinci acı haber geldi. Kazada yaralanan 1 kişi daha hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza; Kurban bayramı arife günü meydana gelmiş ve Yığılca ilçesi Aksu köyü mevkiinde Recep Akıncı idaresindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin'in kullandığı 06 GD 6266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri yol kenarında bulunan şarampole düşerken kazada 41 KP 767 plakalı otomobilde bulunan 23 yaşındaki Recep Akıncı kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Ferdi İnci, Fevzi İnci, Müslüm Engin ve Engin Güzel yaralanmıştı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve bayramı hastanede geçiren Ferdi İnci de tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.  

Selçuk Akyol

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.