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Düzce'de çarşıya gitmek içine evden çıkan Melike 9 gündür kayıp

Düzce'de çarşıya gitmek içine evden çıkan Melike 9 gündür kayıp
Düzce'de çarşıya gitmek içine evden çıkan Melike 9 gündür kayıp

Düzce’de 24 Haziran’da evinden çarşıya gitmek için ayrılan 27 yaşındaki Melike Yazıcı’dan 9 gündür haber alınamıyor. Kızlarından gelecek iyi haberi bekleyen ailesi, zorla kaçırılıp alıkonulduğunu iddia ediyor.

Düzce merkezi, Nusrettin Mahallesi'nde bulunan evlerinden 24 Haziran günü “Çarşıya gidiyorum” diyerek çıkan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Melike Yazıcı'nın ailesi perişan bir şekilde kızlarından gelecek haberi bekliyor. Ailesi, Melike'nin son zamanlarda sıkça gündeme gelen internetten kandırılıp kaçırılmış olabileceği ihtimali ile endişe duyarken polis, jandarma ve savcılık üzerinden kayıp başvurusu yaptı. Kayıp ihbarları ve duyurulara rağmen 9 gündür kızlarından haber alamadıkları için endişeye kapılan aile, kızlarını gören, yerini bilenlerin polise, jandarmaya veya kendilerine haber vermelerini istediler.  

Selçuk Akyol
 

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