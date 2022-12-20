Düzce'de çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Düzce'ye getirerek ticaretini yapan F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ve Ö.B. isimli 7 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 56 gram metamfetamin, 161 adet extacy hap, 20 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza hap, 12 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 52 fişek ele geçirildi.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız

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