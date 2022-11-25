İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'de depremin izleri siliniyor

Düzce'de depremin izleri siliniyor
Düzce'de depremin izleri siliniyor

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle ürünleri zarar gören esnaf, dükkanlarında temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hayat normale dönmeye başladı. İlgili kurumlar tarafından görevlendirilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürerken, esnaf ise dükkanlarında temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Dükkanında yapı malzemeleri satan Esnaf Güven Sofuoğlu, "Depremi ağır atlattık, maddi hasarımız çok. Çok şükür bizim canımıza bir şey olmadı. Depreme evde yakalandım. Çocuklar ve eşim ile birlikte beşinci kattaydık, bekledik ve yavaş bir şekilde aşağıya indik. Deprem sabahı her şey çok karışıktı, yavaş yavaş toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Selçuk Akyol

İLGİLİ HABER
Kamyon şoförü kovaladı, hırsız araç camından balıklama atlayarak kaçtı Kamyon şoförü kovaladı, hırsız araç camından balıklama atlayarak kaçtı
İLGİLİ HABER
Böyle hırsızlık görülmedi, kuyumcuya not bırakıp bileziği çaldı Böyle hırsızlık görülmedi, kuyumcuya not bırakıp bileziği çaldı
İLGİLİ HABER
Hırsızlık zanları polisten kaçamadı Hırsızlık zanları polisten kaçamadı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.