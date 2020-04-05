İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de eve kumar baskını: 10 gözaltı

Düzce'de eve kumar baskını: 10 gözaltı
Düzce'de eve kumar baskını: 10 gözaltı

Düzce'de oyun salonuna çevrilen bir eve düzenlenen baskında 10 kişi gözaltına alındı.

 Korona virüs sonrasında alınan tedbirler kapsamında kapatılan umuma açık oyun salonları, kafeler sonrasında Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir kişi kendi evini oyun salonuna çevirdi. Çevredeki vatandaşlar evden çok ses gelince İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler evini oyun salonuna çeviren şahıs ile birlikte 9 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi mühürlerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de ev içerisinde oyun oynayarak bir araya gelen 10 kişi hakkında işlem yaptı.

Enes Bektaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.