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Düzce'de fındık işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 13 yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 13 yaralı
Düzce'de fındık işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 13 yaralı

Düzce'nin Akçakoca İlçesi’nde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı. Kazada 13 işçi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Akçakoca ilçesi Paşalar Köyü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca-Kocaali yolu Paşalar mevkiinde Mehmet T.'nin kullandığı 73 SS 444 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs, Abdullah F.'nin kullandığı 81 KD 088 plakalı ciple çarpıştı. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet T. ile 12 kişi yaralandı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Selçuk Akyol
 

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