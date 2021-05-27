Düzce'de huzur uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulaması Düzce'de de gerçekleştirildi. İl merkezinde 7 noktada ve ilçe merkezlerinde de 3'er nokta olmak üzere toplam 25 noktada uygulama gerçekleştirildi. Emniyet müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin katıldığı Huzur Güven uygulamasında onlarca araç trafik yönünden, yüzlerce kişi ise asayiş yönünden kontrol edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetlerin yanı sıra GBT kontrolleri yapılan şahıslardan 4'ünün araması olduğu tespit edilince gözaltına alındılar. Ayrıca trafik yönünden yapılan kontrollerde alkollü araç kullanan, araç sigorta ve muayenesi olmayan, direksiyon başında telefonla konuşan, emniyet kemeri takmayan, sis farları açıl bir şekilde yolculuk yapan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı. İl genelinde 25 farklı noktada yaklaşık 250 polisin katıldığı uygulamalarda toplamda 103 bin 345 lira para cezası kesildi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

