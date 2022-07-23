Düzce'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam üstü Uzunmustafa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi istikametinden hastane istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BFE 565 plakalı Ford marka otomobil, Konak kavşağında yanlış yöne gittiğini fark edince U dönüşü yapmak istedi. Bir anda kavşaktan U dönüşü yapan Ford marka otomobile, aynı güzergahta seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DM 788 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile her iki şeritte de trafik kontrollü sağlandı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sebebi ile tıkanan yol, araçların çekici vasıtası ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Öte yandan kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ford marka otomobilin kavşakta ansızın U dönüşü yapması ve güzergahında giden diğer araç ile çarpışması yer alıyor.