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Düzce'de konteyner kentlerde yaşam başladı

Düzce'de konteyner kentlerde yaşam başladı
Düzce'de konteyner kentlerde yaşam başladı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin ardından Çilimli’de hasar alan yapıların olduğu bölge Kentsel Dönüşüm alanına dönüştü. Alanda ikamet eden aileler için kurulan konteyner kentlere de taşınma işlemleri başladı.

Düzce’de konteyner kentlerde yaşam başladı - Tıkla İzle

Düzce'de meydana gelen depremin ardından evleri ağır hasar alanlar için kurulan konteyner kentlere, Çilimli de kentsel dönüşüm alanında bulunan vatandaşlarda yerleştirilmeye başlandı. Bu çerçevede depremde hasar alan binada ikamet eden Nihat Fidan'da konteyner kente taşındı. Konteyner verilen eve eşyalarını getirerek yerleşmeye başlayan Fidan, kentsel dönüşüm sebebi ile evlerinin yıkılacağını dile getirdi.
Fidan, “Evimizde depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldı. Biz kiracıyız burada. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum geldi inceledi ve yerinde bir karar verdi. Bu binalar yorgun binalardı. Allah razı olsun AFAD ve devletimiz yardımcı oldular. Çok şükür başımızı sokacak bir yere girdik. Buna da şükür diyebiliriz. Deprem bölgesi burası, ben Gölcüklüyüm. Orası da aynı, Sakarya, Kocaeli buralar deprem bölgesi. Tabi buna da şükür canımız kurtuldu. 1999 Gölcük depreminde konteynerde yaşadım. Orada köyüm vardı konteyneri koyduk yaşadık. Gurbetin zorluğu bu. Köyümüz olsaydı orada yaşardık. Ama buradayız” ifadelerini kullandı.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol

 

        

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