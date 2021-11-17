Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, derinliği 18.02 kilometre olarak belirtildi.

İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depremi hisseden bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı. Küçükçekmece'deki bir okulda ise depremin olmasıyla birlikte öğrenciler binadan tahliye edildi. Depreme içeride yakalanan bir vatandaş, "Burada malzemeleri taşıyorduk. Burada bayağı sallandık. Başımız sallandı zannettik. Evden de telefonlar geldi, sonra deprem olduğunu anladık" dedi.

Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Süleyman Demircan, "4. katta öğrencileri alıyorduk. Deprem olmasıyla bütün öğrencileri aşağıya aldık. 5.3 galiba Düzce'de olmuş. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.

Öğrenciler ise çok sallandığını söyledi.



Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok"



Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sebebiyle herhangi bir olumsuz durumun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığını açıklamada, "Tüm ekiplerimiz sahada. Araştırmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı" dedi.





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Bakan Kurum'dan açıklama

Bakan Kurum: "Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."

Bakan Soylu'dan açıklama



İçişleri Bakanı Soylu:"Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."



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